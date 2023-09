Bus rapido elettrico, piste ciclabili, zone 30 e pedonalizzazione di piazzale Kambo. Il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli non ha nessuna intenzione di tornare indietro e andrà avanti con gli obiettivi che si è prefissato per i prossimi cinque anni di amministrazione. Ieri, durante il convengo "Mobilitiamo la Città" organizzato dal circolo Legambiente "Il Cigno" di Frosinone, ha ribadito la sua linea. Nonostante gli ostacoli che si trova davanti quotidianamente. Proprio su questo è stato incalzato dal presidente del circolo Stefano Ceccarelli. «Il tutto continuerà a creare impopolarità ma andrò avanti rivoluzionando il traffico e il trasporto pubblico locale», ha risposto il sindaco.

E sulla pedonalizzazione di piazzale Kambo: «Vengo attaccato quotidianamente anche dalla mia maggioranza. Soprattutto in consiglio comunale c'è un partito al quale non piacciono le piste ciclabili, forse per motivi di carattere elettorale. Posso dire che sono convinto del percorso che ho intrapreso. Per trent'anni è mancata un'attenzione al trasporto pubblico locale adesso stiamo investendo sul Bus Rapid Transit. Un mezzo che dovrà essere veloce e con corsia dedicata. Anche qui se andiamo oltre i dodici minuti, per collegare una parte all'altra della città, il mezzo alternativo diventa meno appetibile».

Poi ha annunciato un'importante novità per la viabilità urbana. «Frosinone sarà fortemente caratterizzata dalle zone 30. Resteranno le zone 50 in tratti non strategici per la città. E l'installazione di 100 colonnine elettriche per la ricarica dei veicoli». Dunque continua la rivoluzione dell'amministrazione Mastrangeli sulla mobilità urbana. L'obiettivo è quello di rendere la città più appetibile, più vivibile, meno trafficata e più a misura d'uomo. Ma soprattutto più al passo con i tempi e in linea con gli standard di altri capoluoghi di provincia.

Diversi gli interventi che si sono susseguiti nel centro congressi "Memmina" su un tema centrale soprattutto per la città di Frosinone. A moderare il dibattito Imane Jalmous dal consiglio direttivo del circolo. Il presidente Ceccarelli ha aperto il dibattito senza usare mezzi termini. «Frosinone è una città triste – ha detto – Le precedenti amministrazioni hanno spianato la strada all'uso e all'abuso dell'auto privata portandola ad essere il capoluogo con il più alto tasso di motorizzazione privata. Un grave errore. Purtroppo una mancata visione nella politica ha prodotto la situazione di oggi – ha aggiunto Ceccarelli – A Frosinone i marciapiedi sono inesistenti e i pochi presenti sono in cattivo stato di manutenzione. Devo dire però che l'amministrazione Mastrangeli ha avviato la realizzazione di una serie di iniziative che consente di cambiare rotta».

Qualche settimana fa il circolo era intervenuto sulla "questione quartiere Scalo" commentando le scelte adottate dall'amministrazione. E sul cantiere di via Puccini: «Evidenzia un grave problema di metodo – ha spiegato – Sembra lasciar trasparire una certa titubanza che non ci si aspetta dopo solo un anno di insediamento. L'esperienza ci dice che i cambiamenti hanno bisogno di tempo. E le resistenze di oggi verranno meno quando le persone vedranno i benefici tra qualche anno». A prendere la parola anche Carlo Tritto, policy officer Transport and Environment Italia, e Simone Nuglio, responsabile della campagna CleanCities per Legambiente. Entrambi hanno fatto il punto sulla nuova direttiva europea sulla qualità dell'aria e sui benefici di utilizzare mezzi elettrici e alternativi all'auto privata. Conclusioni affidate al presidente regionale di Legambiente Roberto Scacchi. Insomma è noto a tutti che i cambiamenti spaventano. Ma in ogni modo Frosinone prima o poi dovrà fare i conti con una mobilità sostenibile. E alternativa.