Arrestati un uomo e una donna per furto aggravato in un'abitazione. Nella notte tra venerdì e sabato scorsi, i carabinieri del comando provinciale di Grosseto e il personale della sezione di polizia stradale di Cassino, al termine di una operazione congiunta, hanno tratto in arresto i due malviventi. Hanno intercettato un'anziana donna residente a Marina di Grosseto, in Maremma, riferendole telefonicamente di chiamare dal "comando carabinieri di Grosseto" e di avere una brutta notizia: la figlia avrebbe avuto un incidente in automobile, per il quale un motociclista sarebbe morto dopo essere stato investito.

A bordo dell'auto viaggiava la figlia col marito, ed entrambi sarebbero stati arrestati. A questo punto, il sedicente "maresciallo" avrebbe detto alla donna che sarebbero occorse diverse migliaia di euro per il loro immediato rilascio. La donna prima titubante, si è fatta convincere dopo aver ricevuto una telefonata dove, dall'altro capo del telefono, si sentiva una donna piangere spacciandosi per la figlia. Poi avrebbe chiesto alla madre di "dare tutto al maresciallo" per farla uscire da quella situazione. La donna pertanto spaventata ha aperto la porta di casa al falso maresciallo, che subito, dal racconto fornito dalla vittima, ha iniziato a rovistare ovunque, alla ricerca di denaro e altro. Dopo una ricerca durata diversi minuti, e alla presenza dell'anziana in confusione e presa dal panico, il malvivente è riuscito a trovare un sacchetto con oro e preziosi, per un altissimo valore economico, oltre che affettivo.

L'uomo, insieme a una donna (rivelatasi sua complice e autrice della seconda telefonata alla vittima) si è dato poi alla fuga con il bottino. Alla signora non è rimasto altro da fare se non avvisare i parenti e i carabinieri dell'accaduto. I militari in breve tempo hanno individuato la vettura usata dai due complici. Iniziato quindi una sorta di inseguimento da remoto, dove oltre a provare a tracciare la macchina, i carabinieri hanno tenuto stretti contatti con vari comandi di polizia che hanno competenza sulla strada che verosimilmente stavano percorrendo i due ricercati.

All'altezza di Cassino, i due, in viaggio lungo l'autostrada A1 in direzione sud, sono stati intercettati e fermati da una pattuglia della polizia stradale del posto, che li bloccati dopo un inutile tentativo di fuga. L'uomo e la donna non hanno dato spiegazioni sul sacchetto ripieno d'oro, e la donna inizialmente si è rifiutata anche di dare le sue generalità. Una volta portati in sede per ulteriori controlli, è emerso poco dopo che quell'oro apparteneva all'anziana derubata. Il tutto è stato sequestrato, mentre per i due si sono aperte le porte del carcere, dove tuttora sono ristretti.