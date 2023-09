Un vasto incendio è divampato ieri in località Campolungo, nel territorio di Ceprano al confine con Strangolagalli. Le fiamme, partite da un'area verde, hanno raggiunto stalle e rimesse di attrezzi agricoli, con il rischio di causare gravi danni, ma il rapido e risolutivo intervento dei cittadini ha evitato il peggio.

Il rogo si è sviluppato intorno alle 13, bruciando sterpaglie e vegetazione secca. In breve tempo, però, il fuoco è arrivato a pochi metri dalle abitazioni, vicinissimo ai manufatti rurali, con il rischio che le fiamme avvolgessero legnaie e stalle, facendo temere le immaginabili conseguenze. Fortunatamente, il tempestivo intervento di alcuni abitanti della zona ha scongiurato il pericolo. I cittadini, muniti di pale e tubi collegati alle fontane, hanno evitato che le fiamme arrivassero alle abitazioni e alle rimesse agricole. Circa due ettari di terreno coperto da bassa vegetazione sono andati in fumo.

Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco di Frosinone e i volontari della Protezione civile, che hanno evitato il propagarsi dell'incendio limitando i danni. Per alcune ore, pompieri e volontari hanno lavorato per spegnere le fiamme ed evitare gravi conseguenze a carico di persone e beni. Purtroppo, in questo periodo la vegetazione è secca e il rischio di incendi è alto. Basta un mozzicone di sigaretta, una distrazione o un comportamento a rischio per compromettere la sicurezza è vedere andare in fumo vaste aree verdi.

La situazione diventa ancora più grave quando le fiamme si sviluppano non lontano dalle abitazioni. Infatti, viste le temperature ancora alte e le condizioni dei terreni, facilmente le fiamme raggiungono fabbricati e rimesse, mettendo a rischio l'incolumità delle persone. Questo è accaduto ieri, ma fortunatamente la prontezza dei cittadini è risultata efficace e subito sono state protette le aree circostanti le strutture, evitando così il peggio. I residenti intervenuti in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco e degli uomini della protezione civile si sono dimostrati pronti e coraggiosi, ma per un attimo si è temuto il peggio. I pompieri hanno dovuto lavorare ore per domare le fiamme.