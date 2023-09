Incidente sull'autostrada del Sole in direzione nord, nel tratto di Frosinone poco distante dal casello. Due i mezzi coinvolti e una persona rimasta ferita. Sul posto è atterrata anche un'eliambulanza. È successo poco prima delle 16. Oltre al personale medico sono intervenuti gli agenti della polizia stradale sottosezione A1 per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dell'incidente. Si registrano code.