Tentano di rubare un'auto: arrestati tre uomini nella notte a Cassino. Il personale dell'ufficio volanti e della squadra di P.G. del commissariato di Cassino ha tratto in arresto, in flagranza di reato tre uomini campani, in seguito a nota diramata dalla sala operativa. Una volta giunti sul posto, i poliziotti hanno intercettato i tre soggetti mentre tentavano di rubare la Jeep. Alla vista degli agenti, i tre hanno gettato a terra un congegno elettronico utilizzato per clonare il sistema di apertura del veicolo e hanno tentato una breve fuga.

L'autovettura, come constatato, aveva sulla parte anteriore, la griglia rotta dalla quale pendeva un cavetto elettrico pronto per essere collegato al congegno elettronico di cui avevano tentato di disfarsi. Inoltre, all'interno dell'auto in uso ai tre, è stato rinvenuto anche un borsello con all'interno un altro "adattatore". Tutti gli arrestati erano già noti alle forze dell'ordine per furto e pertanto gli è stato notificato il foglio di via obbligatorio dalla città di Cassino.