I carabinieri della stazione di Paliano hanno rintracciato e arrestato un sessantatreenne del luogo, dovendo l'uomo espiare una pena definitiva di cinque mesi di reclusione per il reato di "violazione degli obblighi di assistenza familiare" commesso a Roma nell'anno 2000. I militari in hanno dato esecuzione al provvedimento ottemperanza all'ordine di carcerazione per esecuzione di pena detentiva domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. estato è stato condotto presso la sua abitazione di residenza, ove rimarrà a disposizione dell'autorità giudiziaria.