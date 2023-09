Cade dal balcone della sua abitazione, trasportato in codice rosso in un ospedale di Roma. Ferito un sessantaquattrenne. L'incidente domestico si è verificato intorno alle 12 in località Madonna degli Angeli a Ferentino. Sembrerebbe che l'uomo stesse prendendo alcune misure a una finestra quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che dopo le prime cure sul posto hanno deciso per il ferentinate il ricovero al policlinico San Camillo della Capitale. Sono intervenuti anche i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso.