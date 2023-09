Continuano i controlli da parte di Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo per il contrasto ai reati predatori, in particolare ai furti in abitazione, e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nell'ambito delle direttive del comando provinciale di Frosinone, è stata disposta una intensificazione dei controlli, che hanno portato i militari della stazione carabinieri di Ausonia, nei giorni scorsi, a denunciare un quarantaseienne del luogo, incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri, dopo una serie di verifiche e appostamenti, hanno eseguito una perquisizione presso l'abitazione dell'uomo dove è stata trovata sostanza stupefacente del tipo marijuana. Più precisamente, sono state trovate 20 piante di marijuana dall'altezza variabile tra 0,5 e 2 metri, 10 piante di marijuana essiccate, fogliame essiccato di marijuana per un totale di circa 1,200 chili, nonché bilancino di precisone, materiale vario per il taglio ed il confezionamento. Lo stupefacente rinvenuto è stato sequestrato per le successive analisi di laboratorio.