Sabato 30 settembre il pianoro di Prato di Campoli ospiterà l'iniziativa "Famiglie in festa" a cura dell'ufficio di pastorale familiare della diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino, in collaborazione con l'ufficio catechistico. Un evento immersi nella natura, all'insegna dell'aggregazione, della riflessione, della preghiera. Non mancheranno momenti di gioco e passeggiate.

Il programma

Riflessioni, giochi e preghiere per la festa della famiglia. Il programma prenderà il via alle 9.30 con il caffè d'accoglienza. Alle 10 in preghiera d'inizio con il vescovo diocesano monsignore Ambrogio Spreafico. Seguirà il grande gioco a tappe e infine la riflessione. Alle 13 pic-nic e condivisione delle "specialità di casa" con dolce o salato. Alle 14.30 in faggeta una breve passeggiata, con genitori e figli (è necessaria la prenotazione). Alle 15.30 in preghiera conclusiva e saluti. I promotori dell'appuntamento a Prato di Campoli, fanno sapere che, per partecipare al grande gioco e facilitarne l'organizzazione, è necessario iscriversi con il modulo google entro lunedì 25 settembre, ore 9. Per informazioni è possibile contattare il numero 3408478966 o scrivere a pastoralefamiliarediocesifr@gmail.com. Il programma è disponibile anche sul sito famiglia.diocesifrosinone.it dove è disponibile anche il link per le iscrizioni. Appuntamento, dunque, per il 30 settembre sul pianoro di Prato di Campoli, dalle ore 9.30, per vivere un evento in famiglia, immersi nella natura. Tra gli obiettivi di questa iniziativa, sicuramente, quello di rendere tutti partecipi dell'importanza che la famiglia ha oggi nella società e di trascorrere una giornata di condivisione e riflessioni, senza dimenticare l'importanza di giocare insieme, bambini e adulti.