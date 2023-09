La comunità di Sgurgola ha ricevuto sabato scorso la visita del vice presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale On. Antonio Tajani, al quale è stata conferita la cittadinanza onoraria da parte del sindaco Antonio Corsi "per il suo impegno a partire dal 1998 ad oggi a favore dell'intera comunità di Sgurgola e per lo straordinario lavoro che getta un ponte tra pietre antiche e tradizioni vive con il mondo globalizzato, garantendo che nessuna parte del nostro Paese venga dimenticata e che ciascun luogo possa prosperare nel contesto di una Nazione unita e inclusiva".

«L'evento ha riscosso un successo straordinario, grazie anche allo spettacolare passaggio aereo con fumi tricolori della pattuglia covile Blu Circe - sottolineano gli amministratori - con la partecipazione di alte cariche militari e istituzionali tra cui il prefetto di Frosinone Ernesto Liguori, il direttore generale per gli italiani all'estero e Ministro Plenipotenziario Luigi Maria Vignali e Gianluca Quadrini in qualità di presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone che ha partecipato portando i saluti del presidente Luca Di Stefano».

Nel corso della giornata presentato il progetto "Il Turismo delle radici" «finalizzato a ravviare il settore del Turismo attraverso un piano da 20 milioni di euro a beneficio soprattutto dei piccoli Comuni sotto i cinquemila abitanti. Il progetto si propone l'adozione di iniziative nel settore del turismo rivolte alla vasta platea di italiani e provenienti da diverse parti nel mondo, contribuendo in tal modo al suo rilancio dopo la pandemia. All'evento sono coinvolti anche i sindaci dei Comuni limitrofi in particolar modo quelli sotto i 5.000 abitanti».