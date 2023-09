Al via il nuovo anno scolastico alla "Giovanni Colasanti". Ieri mattina, il Comune ha consegnato ufficialmente i locali al dirigente scolastico.

«Lunedì 18 settembre (domani, ndc) tutti gli alunni della "Colasanti" rientreranno nelle loro classi - si legge sulla pagina ufficiale del Comune - Con la consegna delle 16 aule termina l'utilizzo dei moduli prefabbricati. Infatti questa mattina (ieri, ndc) il sindaco, il direttore dei lavori e i tecnici che hanno contribuito alla realizzazione della progettazione, hanno consegnato la scuola al dirigente scolastico. Le opere riguardano il miglioramento sismico, la messa a norma dell'impianto elettrico e la realizzazione dell'impianto di ricambio aria, nonché il restauro esterno, che impatta anche sul recupero urbano.

Ringraziamo i ragazzi, le famiglie, il corpo docente e il personale Ata per il grande sostegno dato in questi mesi, indispensabile per il raggiungimento di questo importante risultato - conclude il comunicato - Lunedì mattina, alla presenza del sindaco, si rientrerà a scuola. Buon anno scolastico». L'edificio è stato sottoposto a un importante intervento di ristrutturazione e consolidamento sismico. Ora la scuola è più sicura, servita da sistemi di areazione moderni e impianti efficienti a ridotta emissione di sostanze inquinanti.

Una scuola bella, sicura e accogliente. Riapre con due giorni di ritardo rispetto alla data prevista, in quanto dovevano essere ultimati alcuni dettagli, ma le attività rispondono, oltre che all'obbligo di istruzione e formativo, alle esigenze dei genitori che chiaramente si organizzano in funzione degli impegni scolastici dei loro figli. Domani suonerà la campanella alla "Giovanni Colasanti" e 16 classi inizieranno il nuovo anno.