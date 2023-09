Non ce l'ha fatta il giovanissimo Alfonso Iannotta, il diciassettenne di San Pietro Infine coinvolto ieri pomeriggio in un incidente a San Vittore sulla Casilina. Prima l'impatto tra il suo scooter e una vettura, poi la corsa in ospedale. Ma all'alba la tragica notizia. Sconvolta la comunità, per questa tragedia senza fine. Don Lucio e l'amministrazione comunale si sono stretti alla famiglia del giovane.