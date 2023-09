Domani la sfida con il Sassuolo, senza alcuna restrizione, ma già venerdì prossimo sarà bollino rosso in occasione della trasferta di Salerno. Nell'ultima riunione dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive il match del 22 settembre tra Salernitana e Frosinone è stato incluso tra quelli a rischio.

L'Osservatorio suggerisce, in sede di Gos, di adottare una serie di provvedimenti. Tra questi la vendita dei biglietti per i residenti nel Lazio «per il solo settore ospiti a loro esclusivamente dedicato». Richiesto anche un adeguato utilizzo di steward nonché il rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio.

Che il match con la Salernitana potesse essere classificato da bollino rosso era ampiamente previsto, considerati i rapporti non amichevoli tra le due tifoserie che, spesso, in passato, hanno determinato anche degli incidenti. Tra questi si ricorda un episodio del 2013: era il 18 dicembre e nel vecchio stadio Comunale si disputava una gara di Coppa Italia.

I tifosi ospiti si presentarono a Frosinone muniti di tagliandi acquistati per altri settori, ma non per la curva Sud. Furono respinti all'ingresso e se ne andarono a passeggio in via Aldo Moro dove, a un certo punto, si verificarono dei disordini.

In quest'inizio di stagione sono stati classificati ad elevato rischio l'incontro di esordio in A con il Napoli (con due tifosi aggrediti, uno ospite uno del Frosinone da alcuni ultras locali poi denunciati e daspati dalla questura), un'amichevole con la stessa Salernitana e il match di coppa Italia con il Pisa.