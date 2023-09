Incidente in zona Passionisti a Sora. Un adolescente è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma un adolescente. La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine, ma da una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che il giovane, in sella alla sua bicicletta, sia entrato in collisione con una Fiat 500X guidata da un uomo.