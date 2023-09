Rinviati a giudizio entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente stradale costato la vita a una bambina di nove anni.

L'incidente si è verificato nel novembre del 2020 sulla Casilina nella zona di Ponte Grande a Ferentino tra una Mercedes, condotta da un imprenditore anagnino di 71 anni, e da una Peugeot sulla quale viaggiava la piccola e condotta da una donna, la babysitter di 31, di Ferentino. Lo schianto nei pressi dell'incrocio.

Ieri davanti al giudice per le udienze preliminari del tribunale di Frosinone Fiammetta Palmieri il pubblico ministero Alessandro Picchi ha chiesto il rinvio a giudizio per entrambi i conducenti. L'accusa si è basata sula perizia effettuata dall'ingegner Francesco Di Gennaro che ha rilevato che la Mercedes, al momento dell'impatto, viaggiava una velocità di 95 chilometri orari in un tratto ove il limite è 90, mentre all'altra vettura è stato contestato il mancato rispetto della precedenza. E anche sulla base di queste argomentazioni della consulenza sulla dinamica del sinistro, la parte civile costituita in rappresentanza della famiglia della bambina, l'avvocato Calogero Nobile, ha chiesto il rinvio a giudizio per entrambi i guidatori.

D'altro canto le difese dei due imputati si sono rimpallate le responsabilità sulla base di due perizie di parte che, a loro volta, hanno ricostruito l'evento. L'imprenditore, assistito dall'avvocato Giampiero Vellucci, ha sostenuto la responsabilità della baby sitter contestandole la mancata precedenza, mentre quest'ultima, assistita dall'avvocato Alessia Maggi, ha rilevato il superamento del limite dei 90 chilometri orari da parte della Mercedes.

Al termine dell'udienza, il gup ha deciso per il rinvio a giudizio per entrambi i conducenti, R.D.A e V.C., per omicidio colposo e per l'uomo per lesioni nei confronti della conducente dell'altro veicolo. Chiamate in causa, come responsabili civili, le compagnie assicuratrici dei due mezzi coinvolti nel tragico incidente, rappresentate dagli avvocati Marco Donfrancesco e Franco Pizzutelli.

La prima udienza del dibattimento è stata fissata al 25 gennaio davanti al giudice monocratico Antonio Ruscito del tribunale di Frosinone.