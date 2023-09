Una lite degenerata in pochi istanti, sembrerebbe per futili motivi. Poi la violenza. A essere colpito da alcuni fendenti è stato proprio il padre di Giulio, il diciannovenne morto in moto a Montecassino durante una sfida tra giovanissimi nella notte tra lunedì e martedì. Finito in ospedale e sottoposto poco fa a un delicato intervento chirurgico. Da una prima ricostruzione dei fatti la lite sarebbe maturata in casa con la compagna, ma tutti gli elementi sono al vaglio dei carabinieri che stanno verificando cosa sia accaduto. Al momento non ci sono elementi per collegare la tragedia all'accoltellamento ma gli inquirenti sono al lavoro. E non si sbilanciano sul resto. Indagini serrate.