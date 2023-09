Esce fuori strada con l'auto e nel tentativo di far ripartire l'auto in panne rimane ferito. La macchina si è sfrenata è l'uomo è stato schiacciato contro un muro ed è rimasto bloccato con ferite soprattutto a una gamba. È successo ieri sera dopo le 22 lungo la strada provinciale ad Anagni. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno disposto per il ferito il ricovero al policlinico Tor Vergata di Roma. Chiesto pertanto l'intervento di un'eliambulanza con cui l'uomo è stato trasportato in codice rosso nella struttura ospedaliera della capitale. Sono intervenuti sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi di rito.