Accende il fornello della cucina della dependance per fare il caffè poco dopo le cinque, come ogni mattina. E viene avvolto dalle fiamme, divampate molto probabilmente da una perdita di gas. Grave un pensionato di Castrocielo, ricoverato in prognosi riservata al Sant'Eugenio di Roma, con ustioni riportate su quasi tutto il corpo.

L'episodio è avvenuto ieri mattina in via Saudoni, una zona ben visibile dalla non lontana arteria autostradale. E infatti a dare l'allarme sono stati proprio alcuni camionisti di passaggio che si trovavano nella vicina area di servizio dell'A1, da dove hanno visto fiamme altissime da un'abitazione, allertando immediatamente i soccorsi. L'uomo, classe 1961, era purtroppo già gravissimo.

Immediato l'arrivo sul posto del 118 che ha trasportato il pensionato, ustionato su quasi tutto il corpo, al pronto soccorso di Cassino. Poi il trasferimento a Roma, dove resta in prognosi riservata. Sul posto subito anche i vigili del fuoco di Cassino e gli uomini dell'Arma della stazione di Aquino, coordinati dal luogotenente Sergio Parrillo, insieme ai colleghi del Norm della Compagnia di Pontecorvo, agli ordini del capitano Taglietti. Dopo aver spento le fiamme, i vigili hanno iniziato l'ispezione necessaria a stabilire con esattezza le cause.

Probabile che a causare l'incendio sia stata proprio la fuga di gas, magari legata al malfunzionamento dei fornelli alimentati da alcune bombole, sistemate all'esterno. E solo per miracolo non interessate dal fuoco. L'interno della dependance è stato completamente distrutto. La violenza dell'incendio è stata comunque tale che in prima battuta si era pensato anche a una saturazione della stanza, ma i vetri sono rimasti intatti. Sarà ora necessario attendere la relazione tecnica dei vigili del fuoco per consentire ai carabinieri di ricostruire con esattezza l'accaduto: indagini aperte.