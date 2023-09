Trentanovenne arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e segnalato alla prefettura, quale assuntore di sostanze stupefacenti. È stato notato in atteggiamento sospetto a bordo della sua auto in località Castelmassimo, a Veroli, da una pattuglia dei carabinieri di Alatri. L'uomo, che guidava senza patente perché sospesa a tempo indeterminato, per sottrarsi al controllo ha aggredito i militari, che però, dopo una breve colluttazione sono riusciti a immobilizzarlo. Il trentanovenne, già noto alle forze dell'ordine, è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di una dose di crack del peso complessivo di circa un grammo. A seguito del rito direttissimo il giudice ha convalidato l'arresto, disponendo la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.