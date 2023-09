Fermato all'alba a Fiuggi e poi rilasciato il presunto assassino di Daniele Di Giacomo, il trentottenne ucciso ieri a Roma, in un agguato a Tor Bella Monaca. L'arrestato, un trentenne pregiudicato, è stato trovato a casa della sorella dai poliziotti della squadra mobile.

Di Giacomo si trovava in via Ferdinando Quaglia insieme alla compagna di 26 anni, quando è stato raggiunto da quattro colpi di pistola. La donna, anche lei rimasta ferita nell'agguato, sarebbe la ex dell'uomo arrestato.