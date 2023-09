Non poteva avvicinarsi alla madre, continui i maltrattamenti nel tempo, tanto che nei suoi confronti era già stato disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Ma incurante del provvedimento ha raggiunto l'abitazione della madre per chiederle di darle il denaro. Davanti al rifiuto si è scagliato contro la donna e l'ha picchiata. Solo il tempestivo intervento dei carabinieri ha evitato il peggio.

Arrestato un trentaseienne di Alatri. L'arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto per l'uomo la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. È stato, inoltre, segnalato in quanto trovato in possesso di una piccola quantità di droga.

La ricostruzione

I fatti risalgono ai giorni scorsi quando il trentaseienne, originario di Alatri, che nel corso degli anni ha maltrattato la madre a tal punto da far emettere all'autorità giudiziaria un provvedimento di "divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa", incurante dello stesso, si è recato nell'abitazione della donna aggredendola. Il tutto, stando alle accuse, ha avuto inizio dal rifiuto da parte della donna di assecondare le richieste di denaro del figlio, tanto che il giovane è esploso in una incontenibile rabbia che lo ha portato ad aggredire la donna.

È grazie all'intervento degli uomini dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia carabinieri di Alatri che il peggio è stato evitato. Dopo qualche minuto di concitazione è stato immobilizzato e arrestato. Durante le fasi di indagini, seguite all'arresto, i militari hanno riscontrato il possesso di una modica quantità di hashish da parte dell'aggressore per cui è scattata la segnalazione alla competente autorità amministrativa. A seguito del rito direttissimo il giudice ha convalidato l'arresto, disponendo la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.