Mentre infuria ancora il dibattito acceso sulla mobilità alternativa, l'amministrazione Mastrangeli va avanti con il proprio programma e, nella scorse ore, il dirigente del settore ambiente e mobilità, architetto Marlen Frezza ha dato il via libera definitivo al progetto esecutivo del Brt e, contestualmente, ha avviato la procedura negoziata per l'aggiudicazione dei lavori cui saranno invitati a partecipare non meno di dieci operatori.

La linea Brt Scalo ferroviario - piazzale De Matthaeis, come si apprende dalla relazione generale del progetto, prevista dal Piano Urbano della Mobilità sostenibile del Comune di Frosinone ha una lunghezza complessiva (percorso andata e ritorno) di 6.280 metri a partire dal nodo di attestamento su piazzale De Matthaeis fino al nodo di attestamento situato nei pressi della stazione ferroviaria di Frosinone e il vicino terminal autolinee urbane extraurbane (Cotral - Cialone) con un diverticolo a tre quarti del percorso in direzione del nodo di scambio dell'ascensore inclinato, della lunghezza di 220 metri, che collega la parte bassa con la parte alta storica della città.

Questa configurazione consente di creare un effetto rete a ridosso del centro storico che moltiplica le opportunità di accesso alle diverse destinazioni distribuendo in maniera ottimale la domanda di trasporto. Sia l'utenza proveniente da Nord (Sora, Alatri) col tpl extraurbano Cotral, sia il traffico veicolare che utilizzerà i parcheggi di scambio attestati (Villa Comunale, Trento, Salvo D'Acquisto) nei pressi di piazzale De Matthaeis, potranno comodamente raggiungere la stazione attraverso il Brt. L'anello si chiude transitando di fronte alla stazione ferroviaria e utilizzando una corsia ricavata tra il sagrato della chiesa della Sacra Famiglia e la nuova piazza in fase di realizzazione su piazzale Kambo. L'altro elemento rappresentato e condiviso ha riguardato piazzale De Matthaeis, che prevede il mantenimento dell'attuale rotatoria compatta e il disegno di una nuova grande rotatoria subito a nord di quella esistente.

Per la protezione della corsia riservata al Brt, è stata proposta una soluzione tecnologica alternativa alla messa in opera di cordoli di delimitazione del corridoio (limitati solo ad alcuni tratti in cui si ritiene indispensabile), caratterizzata dall'installazione di un sistema di telecamere per la videosorveglianza. Questa soluzione, che presenta minori oneri manutentivi, migliore qualità estetica, minori costi di installazione e manutenzione, minore usura dei manufatti, ha riscontrato una generale condivisione da parte dell'Amministrazione comunale. Si è ritenuto, quindi, che la scelta di un sistema di sorveglianza con telecamere e il conseguente effetto sanzionatorio nel caso in cui l'automobilista dovesse interferire con la corsia preferenziale, possano di fatto costituire una protezione efficace della corsia per garantire la fluidità di scorrimento e le velocità commerciali di progetto.

In definitiva, quindi, il Brt partirà da De Matthaeis, effettuerà la rotatoria, poi proseguirà lungo via Aldo Modo e poi imboccherà via Marittima e via Don Minzoni. Quindi ci sarà un passaggio nei pressi della Chiesa Sacra Famiglia, poi prenderà la direzione di via Licinio Refice e piazza Pertini. Quindi rotatoria, via Valle Fioretta, via Monteverdi e poi via Marittima. In via Aldo Moro ci sarà il doppio senso di marcia (da e verso De Matthaeis) e questo comporterà un incrocio tra i bus. Saranno realizzati nuovi parcheggi. In piazza Pertini ne è previsto uno. Bisogna tenere presente che il progetto del Brt dovrà andare a regime entro il 2026. Per quanto riguarda ulteriori percorsi da includere, se ne discuterà dopo. Un tragitto lungo via Mària potrebbe starci, così come l'inclusione di zone fortemente popolate come Madonna della Neve e i Cavoni.

Quali saranno i mezzi utilizzati? In base allo studio dell'ingegner Cirianni sono stati individuati bus elettrici urbani rientranti nella classificazione Mini e Corti categoria M2 o M3 Classe I o Classe A, che possono trasportare trenta passeggeri. Spesa prevista per i mezzi: 4 milioni di euro già finanziati. I lavori, secondo gli atti d'appalto, dovranno essere completati entro 365 giorni dall'affidamento e a disposizione dell'amministrazione comunale ci sono fondi per circa 2,5 milioni di euro rientranti nella missione 5 del Pnrr.