«La scuola è iniziata, ma a Sant'Andrea del Garigliano manca lo scuolabus». È quanto denuncia il gruppo consiliare di minoranza "Progetto Futuro", che attacca l'amministrazione comunale Rivera per l'inadempienza.

«La scuola è iniziata, ma manca lo scuolabus. Chiaramente i genitori sono irritati perché si aspettavano già ieri mattina il servizio ed ecco che si corre ai ripari, la maggioranza ripristinerà il servizio addirittura tra una settimana. Le domande che sorgono sono tante, ma una è evidente – spiegano Federico Pontiero e Gino De Simone - Perché non organizzarsi prima visto che la data di apertura della scuola era già nota? Ora magari sicuramente verrà detto ai genitori che il problema è costituito dagli orari di entrata e uscita, ma è veramente così? O si tratta sono dei soliti pretesti della maggioranza? Perché aspettare una settimana? E soprattutto lo scuolabus è pronto già per poter trasportare i bambini o come spesso è capitato in passato si sono accorti solo negli ultimi giorni di dover rinnovare assicurazioni, revisioni e altri importanti aspetti? I dubbi che abbiamo sono tanti – ribadiscono i due esponenti dell'opposizione - ma la certezza è una: i genitori dovranno aspettare ancora una settimana prima di vedere lo scuolabus in servizio e chi ha problemi ad accompagnare i propri figli dovrà purtroppo trovare soluzioni alternative».