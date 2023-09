Prosegue la stretta dei carabinieri contro i furti nelle abitazioni e lo spaccio di stupefacenti. Martedì scorso i militari della compagnia di Anagni e delle stazioni dipendenti hanno eseguito controlli straordinari sul territorio di loro competenza. I servizi hanno interessato sia il centro che le periferie di Anagni, Ferentino e Morolo, con controlli estesi a esercizi pubblici e alle strade principali.

L'operazione, che ha visto l'impiego di tre equipaggi automontati e sei militari dipendenti, ha consentito di controllare nel complesso 20 veicoli, identificare 44 persone, eseguire 8 perquisizioni personali e veicolari, e contestare varie contravvenzioni per violazioni alle norme del codice della strada. In particolare, nel campo del contrasto allo spaccio di stupefacenti, sono state segnalate alla Prefettura di Frosinone, per la conseguente adozione delle sanzioni amministrative, otto persone per detenzione di crack, hashish e cocaina per uso personale. Nel corso dei controlli sono stati sequestrati 1,4 grammi di crack e 3,05 grammi di hashish a Frosinone; 0,78 grammi di cocaina e 1,27 grammi di hashish a Morolo e 4,7 grammi di hashish ad Anagni.

In una nota, l'Arma dei carabinieri fa sapere che i servizi di controllo straordinari messi in campo, che si inseriscono nella più ampia attività a largo raggio disposta dal Comando provinciale di Frosinone per contrastare efficacemente i reati predatori, proseguiranno con la massima intensificazione negli orari serali e notturni per fornire ai cittadini un adeguato livello di sicurezza.