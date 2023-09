È entrato in azione alle 2.07 della notte tra martedì e mercoledì. È passato dalla porta del retro del locale, dopo aver scavalcato. Ha rotto la serratura ed è entrato. In meno di due minuti ha fatto razzia di bottiglie di champagne e distillati. Portati via anche alcuni regali acquistati per le collaboratrici e che sarebbero stati donati loro durante la prossima festa aziendale.

È di circa 7.000 euro il bottino portato via dal bandito solitario che si è introdotto furtivamente nella pasticceria "Dolcemascolo" a Madonna della Neve. Non è la prima volta che la nota attività della parte bassa del capoluogo ciociaro viene "visitata". Sull'ultimo raid indaga la polizia a cui è stata presentata denuncia contro ignoti. D'ausilio alle indagini degli investigatori anche il filmato estrapolato dall'impianto di videoserveglianza che ha immortalato un bandito solitario con il volto coperto.

La ricostruzione

Il colpo nella pasticceria "Dolcemascolo" si è consumato in pochi minuti. All'arrivo delle forze dell'ordine e del personale dell'istituto di vigilanza, il ladro si era già dileguato. Il raid è stato messo a segno in un minuto e mezzo. Il tempo di prendere bottiglie di champagne, distillati e collane acquistate per regalarle alle collaboratrici durante la festa aziendale in programma nelle prossime settimane, e fuggire. Il raid è stato, però, immortalato dalle telecamere. Si vede il bandito, con il volto coperto, agire all'interno della pasticceria, nella parte retrostante. Sul furto a segno da "Dolcemascolo" indagano gli agenti della polizia della questura di Frosinone a cui è stata presentata la denuncia.