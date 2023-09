Cambio di dirigenza per il terzo istituto comprensivo di Sora: é arrivata Donatella Antonellis che spende parole di gratitudine e riconoscenza per la storica preside Marcella Maria Petricca, che con professionalità, garbo ed eleganza ha lavorato anni riuscendo a lasciare un affiatato corpo docente, ambizioso e propositivo sempre a disposizione per la crescita degli studenti, in piena armonia con le famiglie costruendo un sano rapporto tra le istituzioni e formando generazioni che la salutano con affetto.

La neo dirigente scolastica Antonellis, dal contagioso sorriso, è di Isola del Liri ed è pronta allo start dell'anno scolastico in programma per domani. Custodendo il bagaglio ereditato è determinata a far crescere il suo istituto con un'impronta di cambiamento, con l'apertura alle lingue, venendo da una cattedra di francese, con un'esperienza di dirigenza alle spalle di tre anni. Si descrive come una preside presente, disponibile al dialogo, attenta alle diversità che sono motore di una società capace di accogliere, di trasformare ogni aspetto in risorsa tradotto in crescita.

È stata chiamata a dirigere un istituto comprensivo dai numeri importanti: più di cento i docenti e quasi 800 gli alunni, oltre al personale Ata e alla segreteria. Un ingranaggio che è partito subito con il giusto ritmo che ha visto Antonellis ricevere, già dalla prima riunione, applausi dai docenti e mail dai genitori che le hanno augurano un buon lavoro. La dirigente scolastica, che dice di aver trovato una scuola tecnologicamente all'avanguardia, ha voluto sottolineare che la Carta Costituzionale custodisce uno scrigno di valori da divulgare e praticare ed ha lodato le tante attività già in essere nella sua scuola: ha desiderio di canalizzare i progetti in macro aree che oltre all'arte ed alla musica diano voce anche all'area linguistica.

Ha poi ringraziato l'amministrazione comunale e gli uffici che hanno ascoltato fin da subito le esigenze che ha posto sul piatto. Un sincero saluto lo rivolge agli alunni e alle loro famiglie alle quali comunica che sarà sempre disponibile al confronto.