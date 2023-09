Muore a diciannove anni in sella a una moto, spunta un video sui tragici minuti prima dello schianto costato la vita a Giulio D'Aliesio. Un video che il padre della giovane vittima ha consegnato questa mattina ai carabinieri: indagini in corso. Sembrerebbe che oltre a Giulio ci fosse un altro ragazzo in moto e un'auto in quel momento sui tornanti di Montecassino prima che Giulio, ragazzo modello e membro della banda Don Bosco, perdesse il controllo del mezzo. Gli inquirenti non parlano di gare clandestine ma non può escludersi che i ragazzi si stessero sfidando, magari in un gioco finito nel peggiore dei modi. Saranno ora i militari a ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e il possibile coinvolgimento di altri mezzi e di altre persone. Attesa per i funerali.