Nuovo anno scolastico: gli auguri della consigliera Francesca Di Vito delegata all'istruzione del Comune di Sora. Ha speso parole per tutto il mondo della scuola che in questi giorni sta salutando di persona. "Eccoci qui con la campanella che suona e tutti pronti ad entrare nei portoni delle proprie scuole. L'emozione dei genitori, l'ansia dei ragazzi, i pianti dei bambini, gli abbracci degli amichetti; sono tutti momenti da godersi in quei pochi minuti. Minuti che sembrano un'eternità, momenti che ogni volta lasciano in ognuno di noi un segno indelebile e che rimangono impressi nei nostri cuori, nelle nostre menti - ha aggiunto la delegata all'istruzione della squadra del sindaco Luca Di Stefano - Il mio augurio più grande, e quello di tutta l'amministrazione, oggi è quello di godervi ogni attimo che in questi 200 giorni di scuola vivrete, tra alti e bassi, non abbattetevi mai, sempre a testa alta perché in ognuno di voi è racchiuso qualcosa che neanche voi sapete che esiste.

Io ci sono ogni giorno, ogni momento, ogni attimo in cui avrete bisogno di me - ha continuato la Di Vito - Un saluto particolare a tutto il personale Ata che si occupa dei nostri ragazzi garantendo tanti di quei servizi che nessuno può immaginare, agli operatori dei pulmini che trasportano i bimbi avanti e indietro garantendoci un servizio eccezionale, alla mensa che nutre gli alunni anche stando attenti alle loro varie esigenze ed intolleranze, a tutti i docenti, maestri di vita dei nostri figli, a cui va tutto il mio riconoscimento e il mio ringraziamenti e un grosso in bocca al lupo a tutti i dirigenti scolastici, che coordinano, organizzano, monitorano ogni giorno tutto ciò che la scuola può offrire, collaborando sempre con noi ente affinché la scuola sia un bene primario e sempre pronto ad ogni evenienza

Il mio grazie e il mio in bocca al lupo va, quindi a tutti voi: io ci sono, noi ci siamo - ha voluto rimarcare la consigliera a nome dell'intera amministrazione - La campanella ora può suonare e tutti ai posti di partenza per questo anno meraviglioso che vivremo sicuramente insieme, affrontando quotidianamente le sfide che tutti noi sappiamo che esistono, cercando di offrire il meglio affinché si risolvano tutti i problemi in maniera brillante e soddisfacente, nonostante le tante criticità che sono sul territorio - ha concluso - Tanti saranno i progetti che noi come ente vorremo condividere con i numerosi alunni figli dei nostri comprensivi.

Un ringraziamento ed un saluto speciale va alla dirigente scolastica Marcella Petricca per l'instancabile impegno offerto nei lunghi anni all'intera comunità, dando un benvenuto e un augurio di buon lavoro alla nuova dirigente Dott.ssa Donatella Antonellis, sicura che saprà guidare i ragazzi durante il loro percorso scolastico.

Buon anno scolastico a tutti. Ad maiora semper".