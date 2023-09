Le vacanze estive sono ormai alle spalle e in molte scuole è già suonata la prima campanella del nuovo anno scolastico. Secondo il calendario scolastico regionale, infatti, l'inizio delle attività è fissato per venerdì, ma i singoli istituti scolastici, come di consueto, possono decidere autonomamente di effettuare variazioni purché siano garantite l'apertura entro e non oltre il 15 settembre e la chiusura nella data stabilita, che per il 2023/2024 sarà l'8 giugno.

E a tutti gli studenti che stanno tornando in classe in questi giorni ha voluto rivolgere il suo augurio l'assessore regionale alla Scuola e alla Formazione Giuseppe Schiboni: «È emozionante vedere i cancelli aperti, giovani e bambini con gli zaini e i libri che si apprestano ad affrontare il proprio percorso formativo – ha detto – Auguro loro di vivere appieno ogni istante, di godersi ogni attimo e appassionarsi a ciò che studieranno. Inoltre, auguro di non fermarsi mai alle parole scritte o alle lezioni, ma di utilizzarle per crearsi un bagaglio di conoscenza e curiosità su cui far crescere uno spirito critico capace di fargli leggere il mondo e comprendere le sfide che la vita ci presenta».

In provincia di Frosinone sono oltre 62.000 gli studenti che stanno rientrando in classe in questi giorni. Tra gli istituti che hanno riaperto le porte il liceo classico "Turriziani" e il liceo scientifico "Severi" di Frosione. Ieri per gli studenti del "Turriziani" il primo giorno di scuola è iniziato in aula magna con i saluti agli alunni e agli insegnanti della dirigente scolastica Mara Bufalini. La parola è passata poi agli allievi delle classi quinte dello scorso anno. Poi tutti nel cortile della scuola per la prima delle attività di accoglienza agli studenti del primo anno, che si svolgeranno nel primo mese di scuola. Gli alunni hanno partecipato al gioco del gomitolo, incentrato su comunicazione, ascolto e condivisione, proposto con la finalità della promozione del benessere a scuola. Le iniziative proseguiranno tra la fine di settembre e il mese di ottobre, con una visita al parco nazionale del Circeo, la giornata dello sport al Campo Coni e lo spettacolo teatrale "Anfitrione" ad opera degli alunni del primo biennio.

Il liceo scientifico "Severi" ha salutato, invece, lunedì il nuovo anno scolastico con una grande festa al campo "Bruno Zauli", dove sono stati accolti gli studenti delle undici prime classi dell'istituto. Sono intervenuti la dirigente scolastica Antonia Carlini, la consigliera provinciale delegata alla pubblica istruzione Antonella Di Pucchio, l'assessore comunale Angelo Retrosi e il presidente del consiglio di istituto Fabio Ferragonio. A seguire le performance degli attori del laboratorio teatrale "Severi in Action", coordinato dal professor Romolo Martufi, che si è cimentato nell'interpretazione di un monologo di Alessandro D'Avenia, "Il primo giorno di scuola che vorrei".

Poi gli interventi della studentessa del quinto anno Anna Nicoli e dell'ex liceale Tommaso Saltarelli e la suggestiva coreografia eseguita dalla ex liceale Valentina del Monte. Gli studenti dell'ultimo anno Flaminia Pacitto, Marta Borrea e Laura Micheletti hanno, infine, portato la testimonianza della loro vita scolastica. Quest'anno per il "Severi" l'anno inizia con importanti novità. Oltre all'allestimento nelle due sedi di viale Europa e via Piave e degli ambienti digitali finanziati dagli investimenti del Pnrr, arrivano nell'istituto nuove figure didattiche, quali il docente orientatore e i docenti tutor. Intanto nei prossimi giorni proseguirà il "Progetto accoglienza" coordinato dalla professoressa Annamaria Pizzutelli in collaborazione con le professoresse Rosa Caduto e Loredana Cecchini, con diverse uscite didattiche, per divertirsi imparando.