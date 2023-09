Tutto pronto per la presentazione dell'Italian Motor Week. Il Comune di Piedimonte San Germano si conferma sempre più attento sullo sviluppo di progetti legati all'economia dei motori.

In occasione dell'evento "Italian Motor Week", promosso dall'Associazione Città dei Motori, che si terrà fino a domenica prossima in tutta Italia, il comune di Piedimonte San Germano, in collaborazione con la Banca Popolare del Cassinate, ha organizzato un incontro questa mattina alle ore 12, presso la sala conferenze della Banca Popolare del Cassinate a Piedimonte San Germano.

Un appuntamento importante che vedrà anche la partecipazione della campionessa di Karting, Giada Vanigioli.

Nel corso dell'incontro ci sarà un collegamento con il sindaco della città di Maranello, Luigi Zironi, venuto in visita a Piedimonte lo scorso ottobre, che interverrà per spigare come la cultura motoristica caratterizza il nostro Paese, diventando, inoltre, un importante attrattore turistico.

Con l'occasione verrà presentato anche l'evento conclusivo della manifestazione "Italian Motor Week" che si svolgerà nella giornata del 15 ottobre 2023 e il trailer e il lancio del relativo documentario: "50 anni di

motori: tra passato, presente e futuro", realizzato da Teleuniverso.

Un'iniziativa fortemente voluta dal sindaco di Piedimonte San Germano Gioacchino Ferdinandi che lo scorso anno ha aperto le celebrazioni sui 50 anni dall'insediamento dello stabilimento ex Fiat con una moltitudine di eventi e iniziative.