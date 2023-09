Furto in una abitazione di via Ripi, messa completamente a soqquadro dai ladri, che si sono dovuti accontentare di un magro bottino.

Trattandosi di una casa di campagna, generalmente utilizzata nei weekend e durante le vacanze dai proprietari che vivono a Roma , i malviventi non hanno trovato né denaro, né oro e si sono dovuti accontentare di un decespugliatore. Il furto è stato messo a segno nelle scorse settimane, ma con precisione non si sa quando poiché i proprietari, che da luglio non venivano a Ceprano, se ne sono accorti soltanto lo scorso weekend, quando hanno deciso di trascorrerlo in campagna.

Amara la sorpresa per i padroni di casa che, pensando di passare un fine settimana in relax, lontano dal caos della Capitale, giunti a Ceprano hanno trovato l'abitazione letteralmente devastata. I ladri si sono fatti strada attraverso un'apertura che custodisce i meccanismi del termocamino e che mette in comunicazione la parete con l'esterno al primo piano. Quindi, sono entrati nella camera da pranzo e hanno cominciato a rovistare dappertutto, senza però trovare nulla.

Hanno devastato ogni stanza, sicuramente trattandosi di una casa non abitata hanno avuto tutto il tempo di aprire armadi, cassetti e controllare ogni contenitore in cerca di preziosi, ma alla fine hanno dovuto desistere e rubare l'attrezzo da giardinaggio, magari rendendosi conto della tipologia di abitazione. Ultimamente sul territorio di Ceprano si stanno registrando furti anche in case site nel centro del paese. I malviventi entrano nel cuore della notte, nonostante la presenza dei proprietari, cercano oro e denaro e poi si danno alla fuga.

La gente ormai non ha più soldi in casa, piuttosto utilizza carte di credito per i pagamenti, ed è anche difficile trovare preziosi, per cui la refurtiva è piuttosto scarsa, al contrario invece dei danni. È necessario dunque elevare i livelli di attenzione, utilizzare i sistemi di allarme e segnalare alle forze dell'ordine eventuali presenze sospette. Sicuramente, la collaborazione dei cittadini può essere utile a contrastare il fenomeno dei furti.