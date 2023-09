Cibo, musica, animazione e divertimento hanno fatto da collante a una serata che ha registrato molte presenze.

Il sindaco Luca Di Stefano ha commentato ai microfoni di Rtl: «È stata una scommessa, un gioco, e abbiamo organizzato questa bellissima serata Il tema principale è stato quello della pizza».

Entusiasta per il risultato anche Pietro Marcelli, che in sinergia con Annamaria Giordano e il Comune ha realizzato la "Tavolata lunga un corso". In chiusura dell'evento il sindaco ha ringraziato l'assessorato alla cultura, l'amministrazione tutta, gli uffici comunali, la società Ambiente e salute, gli sponsor, le associazioni e tutti gli intervenuti. «È stato bellissimo vedere Sora, ancora una volta, così viva, bella e accogliente», ha detto Di Stefano.