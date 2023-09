L'incidente si è verificato questa mattina all'interno del cantiere installato presso la stazione ferroviaria di Anagni-Fiuggi Terme, dove sono in corso interventi di ammodernamento della linea. Un tecnico di 39 anni, per cause al vaglio delle forze dell'ordine e dei competenti ispettorati, è rimasto ferito in modo serio alla mano destra, riportando uno schiacciamento dovuto probabilmente alla pressione di macchinari utilizzati per le operazioni in corso.

Gli operatori del 118 giunti sul posto hanno richiesto l'intervento dell'elicottero per trasferire l'uomo in una struttura specializzata nella chirurgia della mano. Il velivolo è atterrato poco dopo sulla elisuperficie della "Eliworld", messa a disposizione dalla famiglia Beccidelli. Il ferito è stato caricato a bordo ed è partito alla volta dell'ospedale San Camillo di Roma.