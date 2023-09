I lampeggianti e la presenza delle auto dei carabinieri non sono passati inosservati, nonostante l'ora, a diversi cittadini all'alba di ieri. I militari hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre persone, due uomini e una donna. Si tratta di fratello, sorella e il compagno di quest'ultima. In carcere sono finiti i due uomini, un trentaduenne di Fiuggi e un quarantottenne di origine campana. Obbligo di dimora, invece, nel comune di Fiuggi, per la quarantottenne.

L'ipotesi della Procura, che ha avviato cinque mesi fa le indagini a carico dei tre, è quella relativa allo spaccio di droga. L'ordinanza è stata firmata dal gip Antonello Bracaglia Morante. Le indagini effettuate dai carabinieri della stazione di Fiuggi sono consistite in attività di osservazione e di pedinamento degli indagati con sequestri di diverse somme in denaro e quantitativi di sostanza stupefacente.

La ricostruzione

I militari della stazione di Fiuggi hanno eseguito ieri mattina l'ordinanza di custodia a carico dei tre soggetti.

Nel corso della perquisizione, eseguita in un'abitazione nella parte alta della città termale, gli uomini dell'Arma hanno trovato materiale per confezionare materialmente lo stupefacente del tipo "hashish" e "cocaina" cedute a numerosi clienti. Altre perquisizioni domiciliari erano state effettuate nel mese dello scorso giugno. In quell'occasione, sempre stando alle accuse, i carabinieri avevano trovato quasi ottocento euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio. Ieri mattina, dunque, l'ordinanza eseguita dai carabinieri ed emessa nei confronti del trentaduenne, della sorella e del compagno di lei. Per il trentaduenne e il quarantottenne si sono aperte le porte del carcere. Per la quarantottenne è stato disposto l'obbligo di dimora nella città termale. Il trentaduenne fiuggino sarà assistito dall'avvocato Antonio Ceccani. Giovedì prossimo sono previsti gli interrogatori di convalida.