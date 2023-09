Perquisizioni con le unità cinofile ed esecuzione delle misure disposte dal giudice. L'operazione è scattata all'alba di questa mattina, quando i carabinieri della Compagnia di Sora hanno raggiunto le abitazioni di cinque persone a Isola del Liri accusate a vario titolo di aver messo su un munifico traffico di droga, in particolare cocaina. Gli indagati colpiti dalle misure cautelari sono tutti di origine albanese. Per due di loro sono scattati gli arresti domiciliari, per altri tre l'obbligo di firma. Secondo le risultanze delle indagini condotte dagli uomini dell'Arma, controllavano un vasto giro di spaccio in tutto il comprensorio. Nell'inchiesta figurano anche altri tre indagati, due di origine albanese e un isolano di 53 anni, che però al momento non sono stati oggetto di provvedimenti giudiziari.