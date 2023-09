Perde il controllo della sua moto e finisce contro il guardrail. Non ce l'ha fatta il diciannovenne che ieri sera stava raggiungendo Montecassino con la sua moto. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri di Cassino il ragazzo non sarebbe riuscito a evitare l'impatto. Immediato l'arrivo del 118: per lui non c'è stato nulla da fare. Indagini in corso sulla dinamica.