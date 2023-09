Il ventinovenne che ieri si è scontrato con un'auto, con a bordo mamma e due figli, mentre percorreva la provinciale Santa Cecilia facendo una diretta su Facebook, è risultato positivo ad alcol e droga. Denunciato per guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. L'incidente ieri intorno alle 14 a Tecchiena. Sono tutt'ora ricoverati in ospedale la donna alla guida del suv e i suoi due bambini, di 8 e 11 anni, residenti a Supino. La più piccola è stata trasportata con l'eliambulanza all'ospedale Bambino Gesù di Roma dove è stata sottoposta a un intervento a un braccio. Fortunatamente non è in pericolo di vita.