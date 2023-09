Da qualche giorno i carabinieri della stazione di Amaseno avevano notato degli strani movimenti nella zona periferica del paese, verso Longana, e hanno deciso di incrementare la loro presenza in quell'area. Quando, durante l'ennesimo controllo della circolazione stradale, si sono trovati di fronte a un venticinquenne italiano stranamente nervoso, hanno capito di aver scovato la persona giusta e hanno deciso di andare fino in fondo, verificando ciò che nascondeva addosso e nella sua abitazione.

I carabinieri hanno così trovato tredici dosi di cocaina già confezionate, per circa 8 grammi complessivi di stupefacente, e quasi 2.000 euro in contanti, frutto evidente della fiorente attività di spaccio in atto, oltre al materiale utilizzato per confezionare le singole dosi.

L'uomo è stato pertanto tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari. Questa mattina l'ufficio Gip del tribunale di Frosinone, su richiesta della procura della repubblica, ha convalidato l'arresto e ha disposto il divieto di dimora nel comune di Amaseno.