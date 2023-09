I Falchi si aggiudicano la quarantasettesima edizione delle Olimpiadi Victoria. Ieri sera a Madonna della Neve la cerimonia di chiusura. Protagoniste ancora una volta tutte le squadre. Al secondo posto sono arrivate le Aquile, terzi i Grifoni e quarti i Condor.

«È stata un'avventura meravigliosa, piena di sorrisi, di sport, divertimento e inclusione - dicono soddisfatti i ragazzi dello staff - Ringraziamo tutti, ma proprio tutti, per aver contribuito a dare vita a questa grande manifestazione che dà lustro alla città di Frosinone e ai nostri ragazzi». In prima fila c'erano tutti gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione. Padre Adelmo Scaccia, ideatore e fondatore delle Olimpiadi, non poteva mancare a quest'edizione dei record con oltre 1.000 iscritti. Insieme a lui padre Rechie Benlot Porras, parroco del santuario di Madonna della Neve, che ha ringraziato tutti. Presente anche il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli insieme all'assessore Alessandra Sardellitti e al delegato allo Sport Francesco Pallone. C'era anche il consigliere Sergio Crescenzi che come ogni anno ha organizzato la raccolta del sangue tramite l'associazione Adolas.

Un bilancio più che positivo, dunque, per la manifestazione sportiva che spegne il tripode dopo dieci giorni di successi, divertimento e sana competizione. Appuntamento al prossimo anno.