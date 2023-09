L'edizione dei record. Così verrà ricordata la quarantasettesima Olimpiade Victoria. Ieri sera il villaggio olimpico si è riempito per l'ultima volta per la cerimonia di chiusura dei giochi. La fiamma si è spenta e le quattro squadre hanno sfilato in campo. Soddisfatti tutti i ragazzi dello staff.

In prima fila gli sponsor dell'edizione insieme al sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli. Tutti hanno voluto spendere un pensiero per una manifestazione storica e che coinvolge l'intera provincia di Frosinone.

E non poteva mancare lui, il padre delle Olimpiadi, Adelmo Scaccia. Come ogni anno non si è perso neanche un giorno di gara. E oggi alla soglia dei novanta anni non può essere che orgoglioso della manifestazione che è riuscito a mettere in piedi e a mantenere viva per tutti questi anni. Con i suoi sessantaquattro anni di sacerdozio, continua a essere ancora oggi un punto di riferimento e una guida per tutti. Lo abbiamo intervistato.

Padre Adelmo cosa rappresenta per lei la città di Spoleto?

«A Spoleto è dove è iniziato tutto quello che vedi oggi a Madonna della Neve. Nel 1963 ero un giovane sacerdote, appena arrivato in parrocchia. Osservavo i grandi che giocavano insieme ai più piccoli. Si divertivano, erano tutti contenti. È proprio in quel momento che arrivò l'ispirazione. Tutti i giochi che si svolgono oggi c'erano già all'epoca. Su questo posso dire che non è cambiato nulla. Poi ovviamente è andata sempre migliorando. Una volta tornato a Frosinone la prima edizione a Madonna della Neve c'è stata nel 1971. Pensando a tutto dai campi, alla pista, fino all'angolo delle bandiere».

C'è un'edizione alla quale è più legato?

«Posso dire che quest'ultima è stata l'edizione più bella, più organizzata e vissuta da tutti. Forse perché è l'Olimpiade più numerosa rispetto alle altre quarantasette. Sono contento. Anche se la manifestazione dello scorso anno è quella che mi porto nel cuore. È stata preparata e vissuta con un entusiasmo diverso. Forse anche perché venivano da tre anni di stop a causa della pandemia. Mi è rimasta nel cuore. Tutte le Olimpiadi in realtà, però questa aveva qualcosa di diverso. Soprattutto nel vedere i ragazzi divertirsi in quel modo».

Dunque anche l'impianto sportivo è stata una sua invenzione. Ha un angolo preferito?

Il campo l'abbiamo realizzato negli anni 2000. Le bandiere, l'inno e il podio sono i miei tre posti preferiti».