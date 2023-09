Scontro tra auto e moto, un centauro finisce in ospedale, fortunatamente con ferite lievi. L'incidente si è verificato ieri mattina verso le 11,30, sulla provinciale Ceprano Scalo-Falvaterra-Pastena.

I due mezzi viaggiavano sul rettilineo quando, giunti all'altezza del centro commerciale "Il traliccio", per cause al vaglio dei carabinieri, è avvenuto lo scontro. Sul luogo sono intervenuti i militari di Ceprano, gli operatori del 118 e un'auto-medica. Il motociclista è stato trasportato all'ospedale "Spaziani" di Frosinone, mentre l'automobilista è uscito illeso dall'incidente. Molto probabilmente, i due mezzi non viaggiavano a velocità elevata, pertanto le conseguenze dell'impatto non sono state gravi.

Il tratto in cui si è verificato il sinistro è comunque a rischio, in quanto sono presenti attività commerciali, quindi mezzi in manovra e traffico che sicuramente aumentano il rischio di sinistri. Sulla provinciale Ceprano-Scalo in passato si sono verificati incidenti purtroppo anche mortali. È anche accaduto che cinghiali in corsa abbiano urtato automobili in transito sull'arteria, causando non pochi danni alle carrozzerie. Si sono verificati scontri anche gravi, trattandosi di una strada trafficata al servizio non solo del traffico locale, ma anche di collegamento con i Comuni limitrofi.

Tra l'altro, la provinciale conduce alla stazione ferroviaria, quindi è utilizzata da studenti e pendolari che si spostano con il treno per raggiungere la propria sede di studio o lavoro. Sulle strade trafficate le attenzioni e la cautela sono importanti, soprattutto in corrispondenza dei punti critici come gli incroci, in prossimità di attività commerciali o dove c'è un'alta densità abitativa e dove aumentano i pericoli non solo per gli automobilisti, ma anche per i pedoni.