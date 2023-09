Una macchina che corre lungo un rettilineo. In sottofondo si sente la musica. Continua a percorrere la provinciale Santa Cecilia all'altezza del Castello di Tecchiena. In prossimità di una curva l'auto invade la corsia opposta. Lo schianto con un'altra vettura è inevitabile. Subito dopo si sentono le urla di una donna e di una bambina. Tutto in diretta social. Un video diventato virale in pochi istanti e su cui i carabinieri hanno avviato subito le indagini.

L'incidente in diretta Facebook è quello registrato intorno alle 14 di oggi ad Alatri. Feriti una bambina di 5 anni, il fratello maggiore e la madre che viaggiavano su una Nissan Qashqai. La piccola è stata trasportata con l'eliambulanza all'ospedale Bambino Gesù di Roma. Alla guida dell'Audi c'era un giovane maghrebino per il quale ora si profilano gravi imputazioni. Oltre al personale medico e ai carabinieri è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco che hanno aiutato la bambina a uscire dalle lamiere dell'auto per affidarla alle cure dei medici.