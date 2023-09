Un incendio di grosse proporzioni si è sviluppato in zona Colle San Magno nelle scorse ore. Immediato l'allarme e l'arrivo dei mezzi aerei che stanno cercando di domare le fiamme sempre più insistenti. Per motivi di sicurezza la Sp 109 Roccasecca-Colle San Magno è stata momentaneamente chiusa. Da qualche minuto le fiamme si sono spostate anche nel comune di Castrocielo. Solo qualche giorno fa si è dovuto "combattere" con un rogo devastante a Piedimonte San Germano. In quel caso indagini in corso per risalire ai piromani, soprattutto in una delle zone dove sono presenti le telecamere.