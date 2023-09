Incidente poco fa sulla strada provinciale Santa Cecilia, a Tecchiena Castello, in territorio di Alatri, dove due auto si sono urtate frontalmente. Secondo le prime informazioni ci sarebbero tre persone ferite. Sul posto sono presenti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso. Su un campo vicino al punto in cui è accaduto l'incidente è atterrato un elicottero dell'Ares che ha caricato a bordo il ferito più grave.