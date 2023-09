Uno schianto violento tra un paio di veicoli aveva fatto temere il peggio ieri sera, verso le ore 23, sulla Casilina sud a Ferentino, all'altezza della Roana. Una delle auto, piuttosto danneggiate, dopo il violento impatto è stata catapultata giù nel fossato laterale. Un paio i feriti più seri, ma fortunatamente non ci sarebbero prognosi riservate. I passeggeri sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati nell'ospedale "Spaziani" di Frosinone, per il resto delle cure e gli esami clinici del caso. Sul posto sono intervenuti più ambulanze del 118, l'automedica, carabinieri e vigili del fuoco. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei militari. La circolazione stradale ha subito rallentamenti e disagi per gli automobilisti, come sempre.