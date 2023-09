I carabinieri della stazione di Roccasecca hanno arrestato un sessantanovenne, in ottemperanza all'ordine di carcerazione per esecuzione di pena detentiva domiciliare emesso dall'ufficio di sorveglianza di Frosinone. I militari dopo aver rintracciato l'uomo, hanno dato esecuzione al provvedimento dovendo l'arrestato espiare una pena definitiva di otto mesi di reclusione per il reato di "falso" commesso ad Arce nell'ottobre 2011. Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato trasportato nella sua abitazione di residenza, dove rimarrà a disposizione dell'autorità giudiziaria.