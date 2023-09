Attendono che i conducenti ed eventuali passeggeri scendano dall'auto per poi entrare in azione. Uno o più persone in azione. Un incubo per i cittadini. Anche sui social e gruppi whatsapp il tam tam per mettere in guardia la cittadinanza. È quanto segnalato negli ultimi giorni in diverse zone del capoluogo ciociaro, tra cui Corso Lazio e San Liberatore. «Soggetti in questione attendono che le vittime scendono dall'auto per poi rubare borse e portafogli. Divulgate». Uno degli appelli sui social. Sugli episodi indagano le forze dell'ordine per cercare elementi che possano dare un nome e un volto al responsabile o ai responsabili.

La ricostruzione

Molto probabilmente si tratta dello stesso autore o stessi autori. Di mira diverse auto in sosta in alcune zone sia nella parte alta, sia in quella bassa di Frosinone. Auto da cui vengono trafugate borse, borselli o portafogli. In un episodio sarebbero state rubate anche le casse. Ad accorgersi dei raid gli stessi proprietari ai quali non è rimasto altro da fare che segnalare l'accaduto al 112 per avviare tutti gli accertamenti del caso.

I precedenti

Molti episodi, come detto, registrati negli ultimi giorni ma il fenomeno non è nuovo, purtroppo. Anche nei mesi scorsi sono stati denunciati analoghi colpi sempre ai danni delle auto. Rubati sempre borse all'interno delle macchine, contenenti in particolare documenti. Ovviamente i danni alle macchine prese di mira dai soliti ignoti sono evidenti, con vetri frantumati, portiere forzate.

Proseguono, dunque, le indagini per risalire agli autori dei furti nelle auto nel capoluogo ciociaro.