Un'altra giovane vita spezzata sulla Cassino-Formia. Quella di Graziella Parente, una donna solare, molto amata e conosciuta nel suo paese, Coreno Ausonio. Avrebbe compiuto 31 anni il prossimo 28 settembre. E solo due mesi fa, a luglio, aveva coronato il suo sogno d'amore convolando a nozze con suo marito, che alle tredici di ieri era con lei in sella alla loro moto che, per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantata contro una Fiat 500.

Per la trentunenne non c'è stato niente da fare, mentre il marito, di due anni più grande, è stato trasferito al Santa Scolastica di Cassino in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita. Lo sconcerto e il dolore si sono immediatamente diffusi nel piccolo paese a cavallo tra la Ciociaria e il Pontino, così come a Cassino, dove la giovane lavorava in una nota paninoteca.