Tre anni fa l'omicidio di Willy Monteiro Duarte nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro. In occasione dell'anniversario la Camera ha approvato l'istituzione della "Giornata del rispetto" che ricorrerà il 20 gennaio, data di nascita del ventunenne di Paliano di origini capoverdiane. Lo ha annunciato Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera e prima firmataria dell'emendamento approvato all'interno del testo unificato contro il bullismo e cyber bullismo.

«Celebriamo la sua vita perché è stata un esempio di dedizione, educazione e sentimento eroico. Willy ha contrapposto alla violenza degli aggressioni una forza diversa e cioè quella di difendere chi viene sopraffatto - le parole dell'esponente di FdI - La Giornata del rispetto prevede il coinvolgimento delle scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, per lo svolgimento delle attività didattiche volte a sensibilizzare gli alunni sul significato della ricorrenza stessa».

Intanto ieri sera alle 21 su Rai3 è andato in onda il documentario "Preghiera per Willy Monteiro". Scritto da Aurelio Picca e Massimo Razzi, il documentario ci accompagna in un viaggio attraverso i luoghi, tra Roma e Frosinone, ai confini della Ciociaria, dove hanno vissuto sia la vittima che i quattro giovani di Artena condannati per l'omicidio. A breve si terrà una iniziativa anche a Paliano, nel parco dedicato a Willy dove sarà svelata la scultura dal titolo "Quel dolce sorriso di Willy", dell'artista Agostino Russo. «Una giornata piena di emozioni mercoledì a Colleferro nel segno del ricordo del nostro amato Willy - ha detto il sindaco di Paliano Domenico Alfieri - Inaugurata dal sindaco Pierluigi Sanna e dalla sua amministrazione la "Piazza Bianca" in ricordo di Willy. Abbiamo poi partecipato all'anteprima del documentario "Preghiera per Willy". Bellissimo, coinvolgente e commovente. Guardatelo tutti».