Città in lutto per la scomparsa di Guendalina Iafrate, morta a soli 53 anni a causa di una grave malattia. Guendalina era la compagna di Tonino Boccadamo, titolare della nota azienda "Boccadamo Gioielli" di Frosinone.

In mattinata, l'azienda ha diffuso la seguente nota di cordoglio: "In questo momento difficile e con profondo dolore tutta la famiglia 'Boccadamo Gioielli' si stringe al patron Tonino Boccadamo per la scomparsa della compagna Guendalina Iafrate, strappata alla vita da una terribile malattia. Sono molteplici le iniziative solidali che il fondatore della maison ha condiviso negli ultimi anni con la cara Guendalina, tutte volte all'aiuto e al sostegno verso le persone bisognose. Questo grazie alla profonda sensibilità sempre dimostrata dalla dottoressa Iafrate e che, in molti casi, è stata da stimolo".

La camera ardente è stata allestita nella clinica "San Raffaele", a Cassino, dove resterà aperta fino alle 16. Le esequie saranno celebrate domani, domenica 10 settembre, alle 16.30, nella chiesa di Santa Restituita, a Sora.